Benevento: Stalking e minacce sui social verso l'ex fidanzata. Scatta il divieto di avvicinamento

Misura cautelare per un giovane accusato di atti persecutori nei confronti delNella mattinata di oggi, i Carabinieri del Comando Stazione di Vitulano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare deldialla parte offesa, emessa dal GIP del Tribunale di, su richiesta della Procura di.Il destinatario del provvedimento è un giovane residente a Montesarchio, gravemente indiziato del reato di atti persecutori nei confronti del, residente a Vitulano. E’ stato accertato, in particolare, che l’indagato, con condotta abituale, aveva molestato e minacciato la vittima mediante ripetuti contatti a mezzo SMS, applicativi Facebook e Instagram, dal tenore chiaramente molesto e minaccioso, augurandole ripetutamente di fare una brutta fine, minacciandola di mandare in galera il padre, di spedire in “manicomio” la madre, insultandola con plurimi epiteti (ad esempio “ratta”, “pezzente”, “zoccola”, “puttana”), minacciandola di far pubblicare sul giornale fatti lesivi del suo onore se non avesse acconsentito ad incontrarlo e contattando il suo datore di lavoro al fine di diffamarla; tali condotte avevano ingenerato nella vittima il timore per la propria incolumità e per quella dei propri cari e l’avevano costretta ad alterare le proprie abitudini di vita; inoltre, le avevano creato stress e ansia, tanto da costringerla a rivolgersi ad uno specialista.