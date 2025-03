Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Trama Puntate 7-12 Aprile 2025: Svelato il Segreto di Luna!

da lunedì 7a sabato 12: Ecco perché Li non vuole. Sheila si palesa a Hope!: Li rivela a Finn il motivo dell’odio covato verso la sorella Poppy! R.J. baciaper convincerla a restare a Los Angeles! Anche Hope, come Finn, apprende della relazione tra Deacon e Sheila ed è pronta a battagliare per fermarli! Intanto, Ridge espone le sue preoccupazioni su Eric e R.J. a suo figlio.Le vicende delle Nozawa saranno al centro della scena nei prossimi appuntamenti italiani della soap più seguita di sempre! Le, sulladellein onda da lunedì 7a sabato 12, promettono grandi colpi di scena! Gli spoiler svelano che Ridge esporrà a Brooke i suoi timori riguardo alla sfida in passerella tra lui ed Eric.