BBC, l’Intelligenza Artificiale per scacciare la crisi

Lanon guarda in faccia nessuno, nemmeno la BBC, storica emittente britannica, che si appresta a vivere – comunicano i vertici aziendali – “sfide senza precedenti” al fine di far quadrare i conti.Noi abbiamo attuato risparmi significativi, incluso il taglio di 2000 posti di lavoro, negli ultimi cinque anni, ma limitarsi a questo approccio non è più sostenibile. A dispetto della forte crescita del settore commerciale (Bbc Commercial), abbiamo infatti di fronte una sfida senza precedenti per finanziare i nostri contenuti mentre le coproduzioni globali si riduconoè quanto si apprende – come riporta Ansa – dal documento sulle previsioni relative all’esercizio 2025/2026, dove si fa riferimento agli sforzi fatti nell’ultimo quinquennio, tra tagli di personale e di costi, utili (in tutti i sensi) che però non basterebbero per affrontare il futuro immediato.