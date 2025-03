Juventusnews24.com - Bava è sicuro: «Con l’aumento di capitale a giugno, non saremo costretti a fare questa cosa». L’annuncio che fa ben sperare!

di Redazione JuventusNews24, professore Economia Aziendale all'Università di Torino, spiega come stanno le cose economicamente in casa Juve: ecco le sue paroleAttraverso un post su X, Fabrizioha fatto i conti alla Juve. Il professore di Economia Aziendale all'Università di Torino, ha spiegato chedipuò essere importante soprattutto per il mercato in uscita dei bianconeri. Ecco le sue parole.PAROLE – «Tutto vero. L'opzione deldiconsente di andare asul mercato senza pressioni, nona vendere. Potranno valutare offerte adeguate (Cambiaso). Ma la qualificazione Champions è un obiettivo da centrare».