Agi.it - Battuto all'asta per oltre 1 milione di dollari un dipinto creato dall'AI

AGI - Secondo anno consecutivo di flessione per il mercato dell'arte globale dopo i risultati record del 2022. In uno scenario di forti tensioni geopolitiche e incertezza macroeconomica, il mercato dell'arte continua la frenata iniziata nel 2023 e prosegue la sua trasformazione all'insegna del cambiamento generazionale e della rivoluzione tecnologica, con l'intelligenza artificiale che nel 2024 ha fatto il suo debutto ufficiale tra le opere battute all'. È quanto emerge dal “Il mercato dell'arte e dei beni da collezione 2025”, il report annuale di Deloitte dedicato ai trend del mercato dell'arte e dei beni da collezione presentato a Milano presso l'Auditorium di Deloitte. “Nel 2024 da un lato si è assistito a un rallentamento delle performance, con il secondo anno consecutivo di risultati negativi rispetto al record storico del 2022, influenzatie turbolenze geopolitiche che hanno portato venditori e acquirenti ad una fase riflessiva;'altro, il mercato ha iniziato un processo di profonda trasformazione, guidata soprattutto'ingresso nel settore di una nuova generazione di collezionisti, più giovani e con gusti in evoluzione”, spiega Ernesto Lanzillo, Partner e Leader di Deloitte Private.