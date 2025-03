Ilrestodelcarlino.it - "Basta cemento, da dove arrivano tutti questi soldi?"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Più di duecento persone al raduno organizzato davanti allo Stella Maris di Civitanova dai comitati promotori di una raccolta firme per fermare la trasformazione in appartamenti dell’istituto religioso e una ulteriore lottizzazione residenziale al posto del Polisportivo. Ieri mattina in via Vela, manifestazione pubblica "contro varianti che stravolgeranno la città, come quella dello Stella Maris di novemila metri quadrati, e contro il progetto di demolizione dello stadio, un’area di 26mila metri quadrati", ha avvertito Alessandro Mazzaferro, del comitato residenti del centro, davanti a persone arrivate con cartelli e con le loro storie, molte legate anche al Piano casa, che sta cancellando vecchia edilizia per fare spazio a edifici di volumetria doppia rispetto al preesistente. "Stanno sorgendo palazzi di sei piani grazie e norme applicate solo a qui a Civitanova", ha detto Rodolfo De Rosa, che con sua moglie, l’avvocato Cinzia Mennoia, ha presentato ricorso al Tar per impugnare i permessi a costruire rilasciati dal Comune (piano casa sull’ex villa Paolini e sull’ex villa Cingolani) e il 17 aprile verrà discussa la sospensiva.