Basket Serie A | Bologna ok con Reggio Emilia Milano crolla a Napoli

La Virtusnon sbaglia e controllain casa 69-45. Partita a basso punteggio, decisa da un secondo tempo difensivo perfetto delle V Nere, che concedono soli 18 punti agli ospiti negli ultimi 20 minuti. Tre giocatori in doppia cifra per la Segafredo, tutti e tre a quota 14 punti. Isaia Cordinier (14 punti+3 rimbalzi+2 assist), Toko Shenghelia (14 punti+7 rimbalzi+ 3 assist) e Matt Morgan (14 punti+2 rimbalzi+2 assist) combinano 42 dei 69 punti della squadra di Ivanovic. Alessandro Pajola aggiunge 7 punti e 3 assist. Bene Nicola Akele (8 punti+6 rimbalzi) in uscita dalla panchina. 3 punti in 13 minuti sul parquet per Marco Belinelli. Sponda, Kwan Cheatham (15 punti+5 rimbalzi) è l’unico oltre i dieci punti. Aggancio in vetta alla classifica per, che sale a 34 punti (17 vittorie e 7 sconfitte) e si unisce a Brescia e Trapani al primo posto.