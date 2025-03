Anteprima24.it - Basket, Paperdi Caserta sconfitta in casa: al PalaPiccolo sorride Ravenna

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiL’Orasìvince al, complicando la qualificazione della Juveai playin. L’assenza di Laganà e un Diouf non al 100% hanno inciso sulla prestazione della squadrana, che ha visto l’esordio del nuovo allenatore, Massimiliano Baldiraghi. I romagnoli, seguendo il piano partita di coach Gabrielli, hanno mantenuto il vantaggio per quasi tutto il match, resistendo anche quando i padroni disembravano poter recuperare.L’avvio è stato determinante sull’andamento della partita con i locali incapaci di trovare la via del canestro tanto da realizzare tre soli punti in otto minuti contro i 15 messi a referto dai romagnoli. Quattro punti di Giorgi hanno consentito ai padroni didi chiudere sul -13 (7-20).Nel secondo periodo c’è stato un principio di reazione dellache, soprattutto con Azzaro e Giorgi, ha trovato i punti necessari per ridurre le distanze tanto da arrivare all’intervallo lungo con soli due possessi da recuperare (27-31).