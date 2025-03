Sport.quotidiano.net - Basket DR1. Asciano centra la diciassettesima vittoria di fila

Nell’undicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Divisione Regionale 1 prosegue la marcia che non conosce sosta della Advinser. La compagine biancazzurra allenata da coach Totaro ottiene laconsecutiva numero 17 battendo la Gea Grosseto con il punteggio di 73-66 (Losigo R 9, Losigo L 3, Gazzei 2, Becatti 6, Falcai 8, Falchi L 10, Chierchini, Falchi R 15, Casini 5, Lorenzoni 5, Rosati 6, De Marco). Un successo che suggella il secondo posto degli ascianesi grazie anche alla contemporanea battuta d’arresto della Pallacanestro Valbisenzio contro la capolista Virtus Certaldo. Al PalaPerucatti (che ha ospitatoper l’ indisponibilità del PalaGrandi) è grande festa per i biancazzurri che proseguono nel loro eccezionale cammino. Sconfitta di misura per la Simus Monteroni sul campo della Laurenziana.