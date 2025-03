Anteprima24.it - Basket: Catillo, blitz sul parquet di Gragnano

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLaSrl Cestistica Benevento torna alla vittoria contro ilGranianum, portando a casa una partita non scontata, decisa soltanto nelle fasi finali. Le cinghialesse, prive di Manganiello, offrono una grande prestazione corale, rispondendo in maniera compatta ai momenti di difficoltà accorsi durante la gara. Nel primo quarto, laparte forte, mettendo subito la testa avanti. Le locali rispondono prontamente, ma una tripla di Melito mette bene avanti le sannite, che chiudono la prima frazione sul 10-13. Nel secondo quarto,pareggia subito i conti e tenta la fuga. La, d’altro canto, riesce ad andare a segno soltanto con Saccomanno, pagando qualche imprecisione in fase realizzativa. Le locali, dunque, ne approfittano per chiudere il secondo periodo in vantaggio, sul punteggio di 29-22.