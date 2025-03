Sport.quotidiano.net - Bartoccini-Valori, il Sansepolcro soffre e vola. Le inseguitrici non mollano, Tersini vede rosso

2 PIERANTONIO 1(4-3-1-2): Vassallo; Innocentini, Adreani (24’ st Petricci),, Lorenzoni; Bruschi, Gorini, Corsini (42’ st Barculli); Pasquali (53’ st Merciari);(38’ st Brizzi),. All. Armillei. PIERANTONIO (4-3-3): Zandrini; Scarlino (34’ pt Montefusco), Allegrucci, Francioni, Laasiri (38’ st Berettini); Rondoni, Lanzi, Procacci (23’ st Dragoni); M. Salis (54’ st Pelati), Fastellini, Y. Salis (54’ st Pettinelli). All. Bruni. Arbitro: Isnardi di Albenga. Reti: 40’ pt(S), 51’ pt Y. Salis (P), 13’ st (rig.)(S). Note: espulso al 46’ st(S) per gioco scorretto.– La sofferta vittoria casalinga sul Pierantonio, al termine di una partita durata complessivamente 112 minuti (dapprima l’infortunio a Scarlino, poi il fallaccio disu Michael Salis, che ha subito la frattura della tibia e del perone), è un altro passo in avanti delverso la Serie D, ma l’Angelana e il Cannara non