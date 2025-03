Zon.it - Baronissi Sport Day, una festa per i giovani e per la memoria: lo sport come forza che unisce

Una giornata di, entusiasmo eha animatocon ilDay –dell’Esordiente, manizione sostenuta con convinzione dal Comune die dedicata ai più. Protagonisti assoluti sono stati bambini e ragazzi, che hanno partecipato con energia e determinazione alle varie attivitàive, vivendo momenti di condivisione e crescita.Presenti all’evento anche la Sindaca Anna Petta e diversi esponenti dell’amministrazione comunale, che hanno sottolineato l’importanza delloveicolo educativo, sociale e inclusivo. Non solo attività fisica, ma anche uno strumento fondamentale per abbattere barriere, valorizzare le diversità e promuovere il benessere collettivo.La manizione è stata anche occasione per un momento di commozione e ricordo: durante la giornata si è voluto omaggiare ladi Claudio D’Arco, giovane atleta che ha lasciato un’impronta profonda nella comunità locale.