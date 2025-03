Juventusnews24.com - Baroni non ci sta: «Sono inc****to come una bestia, non si può prendere gol così. I fischi dei tifosi sono comprensibili, sulla classifica…»

di Redazione JuventusNews24non ci sta dopo il pareggio della Lazio contro il Torino: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sul matchL’allenatore della Lazioha parlato dopo il pareggio contro il Torino mostrandosi molto arrabbiato in conferenza stampa per il pareggio che porta i blucelesti a meno 3 dalla Juve.– «, è tanto che non vinciamo in casa e da tanto non vinciamo. Non facciamo tutto per vincere le partite. Non si puòquesto gol, punto. Da una squadra che quasi non ha voglia di farlo.incazzatouna. Questa è la realtà. Abbiamo incontrato un avversario solido, hai tenuto in equilibrio la partita nel primo tempo e la sblocchi nella ripresa. Non si puòperò questo gol».CLASSIFICA – «Assolutamente no, la classifica chiaramente la guardiamo ma dobbiamo ricreare le condizioni per migliorarla.