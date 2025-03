Ilgiorno.it - Baranzate, città multietnica. Cartelli in quattro lingue per le vittime di violenza

Tredicisegnaletici in, italiano, cinese, arabo e inglese, installati in luoghi pubblici, con il numero 1522 per il sostegno alledie stalking. Trediciper sensibilizzare tutta la comunità e per ribadire che le donne maltrattata non sono da sole. È il "Percorso anti" inaugurato dal Comune diper le vie della. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Luca Elia, l’assessorese alle Pari opportunità Ionella De Filippis, la consigliera delegata alle pari opportunità diMetropolitana, Diana De Marchi, le volontarie del Centro AntiHara di Rho e Bollate, Fondazione Comaschi, rappresentanti di enti e associazioni impegnati su questo tema. "Come abbiamo sempre detto per noi la Giornata Internazionale contro lasulle donne non si ricorda solo il 25 novembre ma tutto l’anno.