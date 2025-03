Quifinanza.it - Bankitalia: perdita record nel 2024. Panetta cauto su nuovi tagli tassi

La Banca d’Italia ha chiuso l’eserciziocon un risultato negativo, che risente della politica monetaria della BCE, che ha ridotto il margine d’interesse, ma si prevede un ritorno in utile quest’anno. La dimensione del bilancio (attivo) è diminuita per il terzo anno consecutivo, risentendo delle minori operazioni di rifinanziamento e della diminuzione dei titoli detenuti in portafoglio a fini di politica monetaria (quantitative tightening).Bilancio innelNel, il risultato lordo della Banca d’Italia è stato negativo per 7,3 miliardi di euro, rispetto ai -7,1 miliardi dell’anno precedente. Un risultato che sconta un valore negativo del margine di interesse, pari a -4,2 miliardi, ed il risultato netto della ridistribuzione del reddito monetario, pari a -1,9 miliardi.La dimensione del bilancio si è ridotta di 149 miliardi di euro.