Bankitalia in perdita peggio del 2023 Panetta avverte sui dazi | Cautela sul taglio dei tassi

«Il bilancio della Banca d’Italia tornerà in utile lordo dal 2025», la promessa del governatore Fabiofa da contraltare ai conti della Banca d’Italia. Nel 2024 lalorda è stata di 7,3 miliardi,rando di 200 milioni di euro i risultati del. Lo ha spiegato lo stessonella relazione al bilancio 2024. A salvare la banca centrale il fondo rischi e, in parte, il recupero fiscale che hanno spinto l’istituto fino agli 844 milioni di euro di utile registrati durante lo scorso anno. A partire da questi dati,ha proposto il riconoscimento di un dividendo di 200 milioni ai partecipanti (più altri 140 prelevati dalla posta speciale di stabilizzazione). E di versare i rimanenti 644 milioni nelle casse dello Stato, 23 in più rispetto al. Le rassicurazioni di: «Il fondo rischi garantisce copertura»Sono 5,8 i miliardi di euro del fondo rischi generali usati per arrivare all’utile.