Ilrestodelcarlino.it - Bang & Olufsen Beolit 20: altoparlante per interni ed esterni con ricarica wireless oggi a -22%

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Siete un cerca di untop di gamma in grado di rendere l'esperienza sonora del tutto coinvolgente all'interno della vostra casa? Il20 è una soluzione pensata per rispondere alle esigenze più difficili. Non a caso, si contraddistingue grazie a un design robusto a cui viene aggiunta una maniglia in pelle conciata al vegetale, molto morbida e resistente. Grazie alle offerte di primavera Amazon questopuò essere acquistato con uno sconto pari al 22% sul prezzo iniziale, chiedendo all'utente di spendere solamente una cifra di 449 euro. Aggiungi al carrello il2020: suono eccezionale Un suono eccezionale rende unico questoportatile con design moderno e robusto.