Bandiere fumogeni e cori Al Galli la festa dei ’mille’

Domenica rossoblù a Casteldebole dove il tifo si è dato appuntamento per riscattare l’assenza forzata del Penzo di Venezia. Con i tre punti in tasca ad accendere ancor di più l’entusiasmo, è scattata l’adunata davanti ai cancelli del ’’. Una chiamata alle armi, fatte in questo caso di, rigorosamente rossoblù accolta con favore da tutti, dal tifo organizzato alle famiglie con bambini, che hanno invaso il feudo del Bologna con la gioia di chi non vuole smettere di sognare. Un corteo ha accompagnato l’arrivo vicino al campo di allenamento di migliaia di persone che si sono stipate nonostante il fango, pronte ad acclamare i propri beniamini. Prima però c’è stato spazio per Joey Saputo ("Uno di noi"), acclamato dalla folla e pronto ad abbracciare il popolo rossoblù.