Amica.it - Ballo della Rosa: Beatrice Borromeo ruba la scena con il leggendario uccello di Tiffany

Anche quest’anno, come da tradizione, si è svolto nel principato di Monaco il. Il tradizionale evento di beneficenza, organizzato dalla principessa Carolina, ha visto riunirsi, il 29 marzo allo Sporting di Monte-Carlo, il gothasocietà internazionale per quello che è considerato il primo appuntamento mondano dell’anno all’ombraRocca. Il tema scelto per questa edizione era l’atmosfera dei Caraibi, in particolare il tramonto. Un fil rouge, come da cinque anni a questa parte, scelto dal direttore creativomanifestazione, Christian Louboutin, che ha avuto il compito di rendere la serata indimenticabile.Ed è così che, tra caffè sulla spiaggia e Monaco Sunset Bar, musica reggaeton e piedi nella sabbia gli ospiti si sono rilassati e divertiti, trasportati virtualmente com’erano a migliaia di chilometri di distanza.