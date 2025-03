Panorama.it - Ballo della Rosa 2025: i look dei reali monegaschi tra eleganza e glamour

Leggi su Panorama.it

Il 29 marzosi è tenuto il prestigioso, uno degli eventi più attesi del calendario monegasco. Quest’anno, la Principessa di Hannover, PresidenteFondazione Princesse Grace, ha scelto il tema «Sunset» e ha affidato ancora una volta la direzione artistica al celebre Christian Louboutin. Il designer francese ha così trasformato la Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo in un angolo di paradiso caraibico, creando un’atmosfera da sogno con un’allestimento ispirato ai tramonti tropicali.I partecipanti hanno attraversato un lussureggiante paesaggio esotico, disseminato di rose e fiori tropicali, per raggiungere il Monaco Sunset Bar, un caffè da spiaggia che ha fatto da cornice alla serata. Tra luci soffuse e colori caldi, gli ospiti hanno potuto immergersi in un’esperienza sensoriale unica, accompagnata da ritmi caraibici e reggaeton che, nel corsonotte, hanno acceso la pista da