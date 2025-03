Isaechia.it - Ballando con le Stelle, Anastasia Kuzmina: “Ho una grave infezione all’occhio destro, è stato spaventoso perdere la vista così velocemente ma…”

Leggi su Isaechia.it

Nelle scorse oreha spiegato i motivi per cui non sarà presente aon the Road, l’evento legato acon le, lo show di Milly Carlucci di cui è insegnante da ormai diverse edizioni.Attraverso un reel pubblicato sul suo profilo Instagramha spiegato di avere unache le ha fatto anchela:Ciao! Sono qui per comunicarvi che purtroppo non sarò aon the Road domani e dopodomani al centro commerciale Gran Shopping Antegnate perché ho un’abbastanzae rara anche. Un’che mi ha praticamente tolto laappuntoquindi non posso purtroppo esserci aon the Road. Vorrei tanto, anche perché sono 10 anni dion the Road ed è come sempre una grandissima celebrazione del ballo e della danza.