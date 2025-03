Lanazione.it - Bagno di folla a Tirrenia per il nuovo mercato straordinario

, 31 marzo 2025 – Un vero e proprio pienone per una giornata all'insegna dello shopping e del divertimento in occasione deldidi domenica 30 marzo organizzato da Fiva Confcommercio Pisa. “Siamo estremamente soddisfatti perché ilè andato benissimo, gli operatori hanno venduto, e le persone hanno risposto in massa al nostro evento. Complice la bella giornata e il clima finalmente primaverile ambulanti e commercianti non possono che essere soddisfatti" le parole piene di entusiasmo del presidente Fiva Confcommercio Pisa Franco Palermo. "Abbiamo ricevuto moltissimi apprezzamenti, anche per la qualità dei banchi sulla quale poniamo sempre grande attenzione. Abbiamo ricevuto molte attestazioni di stima e di ringraziamento e questo non fa che alimentare la nostra fiducia e il nostro entusiasmo.