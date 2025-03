Inter-news.it - Bagni tifa Napoli: «Inter, periodo negativo superato. Ruberei lui»

Leggi su Inter-news.it

Salvatore, ex giocatore di, rispettivamente dal 1981 al 1984 e dal 1984 al 1988, ha parlato della lotta scudetto. Il suo pensiero sulla lotta scudetto con le due squadre distanti in classifica di appena tre punti.TIFO – L’ex, Salvatoreha parlato in collegamento su Radio Anch’io sport. L’ex giocatore non nasconde la sua passione per la formazione azzurra e si esprime in questo modo sulla lotta scudetto: «Ce la giocheremo. Anche l’dovrà andare a Bologna, ma noi dobbiamo guardare a noi stessi. Triplete? C’è stato unin cui l’non ha approfittato deldele ilviceversa. L’sembra averil. Dimarco ieri è stato eccezionale. Ha due squadre. Certo la formazione migliore giocherà contro il Bayern Monaco ma non possono sbagliare neanche in campionato perché hanno due squadre come Parma e Cagliari che vogliono salvarsi.