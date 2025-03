Quotidiano.net - Backup, perché farlo sempre. Il 2025 come l'anno peggiore per gli attacchi informatici

Ogni, il 31 marzo, si celebra il WorldDay, la giornata internazionale dedicata alla salvaguardia dei dati digitali. Una ricorrenza che, in un’epoca in cui le minacce informatiche sonopiù diffuse e sofisticate, assume un’importanza strategica. Ma nel, con gliransomware - un tipo di virus informatico che blocca i dati di un computer o di un'intera rete e chiede un riscatto (ransom, in inglese) per sbloccarli - in continuo aumento, non basta più fare unogni tanto: è il momento di ripensare completamente il modo in cui aziende e organizzazioni proteggono le proprie informazioni. Secondo i dati del settore, nel 2024 si sono verificati oltre 5.400ransomware in tutto il mondo, con un incremento dell’11% rispetto all’precedente. Ma il numero reale potrebbe essere molto più alto, considerando che non tutte le violazioni vengono denunciate.