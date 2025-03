Lanazione.it - Avvio dei lavori di riprogettazione dell’intersezione via Vittorio Veneto, via Gino Fabbri, via fratelli Kennedy a Terranuova

Arezzo, 31 marzo 2025 –deidivia, via, viaHanno preso il via idi ristrutturazione e potenziamento dell'intersezione tra via, via, e via. L’intervento, che prevede importanti modifiche alla viabilità e l’estensione della rete stradale, mira a migliorare il flusso del traffico e la sicurezza stradale. "Questi– ha detto il Sindaco, Sergio Chienni - rappresentano un importante investimento di circa 580.000 euro, finanziato interamente con risorse comunali e sono parte di un piano strategico di riqualificazione della viabilità che coinvolge il centro urbano di. L’intervento, che riguarda l’intersezione tra via, viae via F.