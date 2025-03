Avengers | The Kang Dynasty la sceneggiatura sembra essere arrivata on line ed è… selvaggia!

Leggi su Cinefilos.it

: The, laoned è.!Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feigeun grande fan di Rick and Morty, cosa che spiega il fatto che ha assunto molti degli sceneggiatori della serie per la sua Multiverse Saga.La serie animata ha sempre offerto un’interpretazione molto intelligente e interessante del Multiverso, quindi ha senso che Jeff Loveness sia stato incaricato di lavorare su Ant-Man and the Wasp: Quantumania e: The. Michael Waldron, nel frattempo, ha contribuito a Loki prima di scrivere Doctor Strange in the Multiverse of Madness e: Secret Wars.Tuttavia, la risposta mista ai loro primi film MCU ha portato ad alcuni grandi cambiamenti. Loveness e Waldron sono stati successivamente eliminati dai rispettivi film di, ed entrambi sono stati riscritti da Stephen McFeely.