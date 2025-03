Metropolitanmagazine.it - Avengers: Doomsday, tutti i personaggi che non sono stati annunciati

Pochi giorni fa Marvel ha svelato una corposa parte del cast di. Ma chi manca all’appello? Diretto dai fratelli Russo, sappiamo che ci aspetterà una produzione che avrà probabilmente lo stesso impatto di: Infinity War ed Endgame. E all’inizio di questa settimana, i Marvel Studios non solo hanno soddisfatto le aspettative, tenendo la più lunga rivelazione del cast della storia, ma hanno alzato l’asticella dell’hype. E all’inizio di questa settimana, i Marvel Studios non solo hanno soddisfatto le aspettative, ma hanno anche alzato l’asticella degli eventi cinematografici, tenendo la più lunga rivelazione del cast della storia. Fin dal primo nome, l’attesa è salita alle stelle. Il cast unisce volti noti dell’MCU con delle sorprese piuttosto gradite, come la schiera di mutanti della Fox.