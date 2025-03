Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, il Doctor Destino di Downey Jr. creato da un film di X-Men: spopola la teoria dei fan

Secondo una popolare, il villain del prossimosui Vendicatori sarebbe già apparso ma in uno deidella saga X-Men Dopo il grande annuncio del cast di, su internet si sono diffuse teorie di ogni tipo per anticipare l'impatto che il folle Dottordi RobertJr. avrà sul MCU. Una di queste teorie suggerirebbe addirittura che l'ordine in cui viene rivelato il cast potrebbe indicare l'ordine in cui quei personaggi moriranno nel, con il Dottorche sconfiggerà per primo il Dio del Tuono, dimostrando quanto sia potente la minaccia che rappresenta per i nostri eroi. Tuttavia, un'altrapropone un'idea riguardante le apparizioni di alcuni membri del cast originale degli X-Men, tra cui Kelsey .