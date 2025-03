Ilgiorno.it - Autovelox in Lombardia, ecco dove sono i controlli: cosa rischia chi non rispetta i limiti di velocità

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 31 marzo 2025 – La Polizia di Stato ha reso noto le autostrade e strade statali, provinciali e comunali, da lunedì 31 marzo a domenica 6 aprile 2025, saranno operativi gli strumenti di controllo della. In autostrada è sempre in funzione il sistema Tutor che registra lamedia. Naturalmenteattivi anche glifissi gestiti, soprattutto, dai Comuni. L'invito è dire sempre idiper la vostra e altrui incolumità. Ma qualidie le sanzioni pecuniarie e in termini di punti patente attualmente in vigore? Iattuali Autostrade: 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo. Strade extraurbane principali: 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso di maltempo Strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari In città: il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.