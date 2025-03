Ilgiorno.it - Automobilista ubriaco . Travolte cinque moto, tre feriti

PREVALLE (Brescia)e con un tasso alcolico nel sangue alto il doppio del limite legale, undi 27 anni ha scatenato l’inferno ieri mattina alle 8 sulla 45bis, travolgendoe ferendo tre centauri. Arrestato dalla Polstrada di Salò, il giovane di Desenzano del Garda, è finito agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni del giudice. Intanto, la strada è rimasta bloccata per ore, con code lunghissime e soccorsi al lavoro sotto il sole e il cielo blu di una giornata che invitava alla gita, trasformatasi in un incubo. A pagare il prezzo più alto è stata una coppia di coniugi residenti nel milanese. Si trovavano in sella a una delle: la donna, 58 anni è stata portata in elicottero all’ospedale di Bergamo e ora lotta tra la vita e la morte. Il compagno, 62enne, è ricoverato in gravi condizioni a Verona.