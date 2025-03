Thesocialpost.it - Auto invade la corsia, motociclisti travolti: l’incidente è spaventoso

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la Statale 45bis “Gardesana Occidentale”, nel comune di Prevalle, in provincia di Brescia. Un’mobile ha improvvisamente invaso laopposta, travolgendo un gruppo di cinque.L’impatto è stato estremamente violento, causando il ferimento di più persone. Secondo le prime informazioni, cinque persone sono rimaste coinvolte, di cui due in gravi condizioni. I duesono stati immediatamente trasportati in ospedale con codice rosso, uno dei quali è stato successivamente trasferito all’ospedale Borgo Trento di Verona. Le forze dell’ordine e gli esperti stanno ancora cercando di ricostruire l’esatta dinamica del, ma sembra che il conducente dell’abbia perso il controllo del veicolo prima dire ladei