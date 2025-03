Ilgiorno.it - Auto devastate nella notte di Natale: espulso l’autore dei vandalismi

Leggi su Ilgiorno.it

Varese, 31 marzo 2025 – Fu unda dimenticare per alcunimobilisti che avevano lasciato la loro quattro ruote nel centro di Varese. Al loro risveglio la mattina di Santo Stefano, infatti, si ritrovarono con bozzi e danneggiamenti vari sulla carrozzeria, frutto di un raid vandalico andato in scena nel corso della. Nell’imminenza del fatto gli agenti della polizia di Stato individuarono l’re dell’assalto, un extracomunitario domiciliato in zona ma senza alcun documento valido per restare sul territorio nazionale, che si era accanito contro i veicoli, forse dopo una serata di abbondanti libagioni. La sparizione Ricevuta la denuncia a piede libero con l’accusa di danneggiamento aggravato, dopo essere stato riconosciuto grazie all’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, lo straniero – con un lungo curriculum di accuse alle spalle – era scomparso.