Aumentano i fallimenti tra le aziende vitivinicole francesi. Ecco quali sono le zone più a rischio

Preoccupante aumento deidellein Francia, uno dei Paesi produttori di vino mondiali più in difficoltà di fronte alla congiuntura negativa del settore. Nel 2024, il numero di imprese costrette a chiudere i battenti è stato di 211 unità, rispetto ai 136 dell'anno precedente, secondo i dati di Altares Dun & Bradstreet, società olandese specializzata in consulenza alle imprese. Il che equivale a un incremento annuo del 55 per cento, ma soprattutto a una media deisuperiore del 17% a quella registrata per l'economia francese nello stesso anno. Il segno di una sofferenza generale del vitivinicolo transalpino, che si è palesata soprattutto nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno scorso (62 casi contro i 39 del 2023).Aquitania e Bordeaux le aree più difficiliLe regioni maggiormente colpite dalle situazioni di bancarottal'Aquitania, con 116 imprese fallite (+84%), di cui 103 nell'areale di Bordeaux-Gironda (dove il governo ha approvato un piano di estirpazione dei vigneti).