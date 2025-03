Superguidatv.it - Auditel, analisi degli ascolti tv di: Domenica In e Verissimo – Domenica 30 Marzo 2025

Leggi su Superguidatv.it

Come sono andati glitv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri,30? Ecco i datiin merito all’tv di:In,, e tutti gli altri programmi in onda sulle varie reti televisive.tv diIn del 30Su Rai1, la trasmissione dedicata ai libri dal titolo TG1 Libri è seguita da 3.850.000 telespettatori con 28.9% di share. Domanica In, programmale condotto da Mara Venier, nella parte della presentazione ottiene un ascolto di 2.511.000 telespettatori 19.8% share. Nella prima parte del programma i telespettatori sono stati 2.808.000 con il 23.4%, mentre 2.298.000 erano i telespettatori che hanno seguito la seconda parte, raggiungendo uno share del 21.