Attori & Spettatori compie 25 anni | special event a Napoli nel ristorante di via Santa Lucia

Unodi riapertura e “nuova inaugurazione” per celebrare i 25del proprio progetto imprenditoriale, con più di 200 persone fra amici e clienti affezionati che hanno affollato “”, ildi viache per l’occasione si è rifatto il trucco e si è presentato a tutti gli effetti in versione “gioiello”. Così la famiglia Liberato, ristoratori doc da due generazioni, ha deciso di festeggiare l’importanteversario del proprio-pizzeria, fra i migliori della tradizione napoletana, e che porta il nome di uno degli album più famosi di Claudio Baglioni, autore e cantante preferito del patron Peppe Liberato.Architetto incaricato del nuovo design delè stato Savio Marigliano, che ha reso il locale un mix virtuoso di eleganza e tradizione dedicando ogni sala a un brano di Claudio Baglioni e a una sua frase particolare capace di ispirare intense emozioni.