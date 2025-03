Oasport.it - ATP Montecarlo, le teste di serie nel Principato: Lorenzo Musetti è l’unico azzurro

Archiviata l’esperienza del Sunshine Double, il circuito internazionale del tennis entra nella stagione sulla terra rossa. Il mattone tritato sarà l’elemento che farà compagnia agli atleti con racchetta e pallina e il primo grande evento in calendario è il tradizionale Masters1000 di, che terrà banco dal 6 al 13 aprile sul red carpet del.Grandi attese per Carlos Alcaraz che, per un motivo o per l’altro, non ha mai raccolto nulla in questo evento. Ambizioni anche per Alexander Zverev che vorrà tenere in vita le ambizioni di n.1 del mondo prima del rientro di Jannik Sinner. Il pusterese sarà, indubbiamente, tra i grandi assenti del evento monegasco, ricordando la squalifica per la vicenda “Clostebol” fino alle 23.59 del 4 maggio. Mancherà all’appello anche l’americano Tommy Paul, tra i tennisti di vertice, che ha deciso di prendere parte al torneo di Houston, di scena questa settimana.