ATP Marrakech 2025: bene Carballes Baena e Dellien, esce Fognini

Va in archivio il primo giorno di incontri di tabellone principale all’ATP 250 di, nel quale ha debuttato senza successo Fabio, sconfitto dal belga Raphael Collignon con un doppio 6-3 che conferma lo stato non positivo del ligure. Si riducono dunque a tre gli italiani in gara in terra marocchina.Nell’altro incontro di parte bassa disputato oggi, il numero 5 del tabellone, lo spagnolo Roberto, fa più fatica del previsto contro il marocchino, wild card, Taha Baadi, appena oltre il numero 700 del ranking ATP. Costretto al tie-break dopo aver servito per il set, l’iberico non ha però problemi e poi chiude per 7-6(3) 6-3.Nella parte alta, invece, lotta furiosa tra l’australiano Aleksandar Vukic e il boliviano Hugo, che si conclude dopo oltre due ore e mezza, nella sera di