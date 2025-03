Oasport.it - ATP Madrid 2025, l’entry list e chi parteciperà: Musetti e Berrettini guidano la truppa azzurra in attesa di Sinner

La stagione sulla terra rossa europea sta per entrare nel vivo ed è già stata annunciatadelOpen, quarto Masters 1000 della stagione dopo il Sunshine Double (Indian Wells e Miami) sul cemento americano e Montecarlo (previsto la prossima settimana), che si terrà nella capitale spagnola dal 21 aprile al 4 maggio.Indel rientro nel circuito maggiore del numero uno al mondo Jannik, che tornerà in campo a maggio sulla terra battuta del Foro Italico a Roma, saranno sette i giocatori azzurri ammessi al tabellone principale di. Fari puntati su Lorenzoe Matteo, che ad oggi sarebbero gli unici inclusi nel novero delle teste di serie, entrambi potenzialmente in grado di raggiungere le fasi finali dell’evento iberico.Presenti nel main draw anche Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Mattia Bellucci.