Atp 250 Marrakech 2025 | Fognini subito out passa Collignon in due set

Leggi su Sportface.it

Niente da fare per Fabio. L’azzurro esce di scena al primo turno dell’Atp 250 diper mano del classe 2002 Raphael. 6-3 6-3 il punteggio in favore del tennista belga, che si è trovato sotto di un break nel secondo set, ma è stato capace di rimontare ed evitare il tie-break sfruttando i problemi fisici, una costante nei tempi recenti, di. Da rimandare l’appuntamento con la prima vittoria stagionale nel circuito Atp per l’ex numero 9 del mondo, che da prossima settimana uscirà dalla top 100. Al momento il live ranking dice 111ª posizione con 544 punti. Un solo successo nel(2-1 su Schoolkate nel Challenger di Cap Cana) a fronte di cinque sconfitte (1° turno qualificazioni Atp Adelaide, 1° turno qualificazioni Masters 1000 Indian Wells, 2° turno Cap Cana, 1° turno Challenger Napoli, 1° turno) per, la cui stagione girerà attorno allo swing su terra dei prossimi due mesi.