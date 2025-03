Iltempo.it - "Atei ossessionati da religione a scuola". Lo sfogo degli insegnanti

L'UAAR e chi la dirige, in questo periodo dell'anno, acuisce la sua ossessione verso il mondo dell'insegnamento dellacattolica. Non si spiega altrimenti il perché l'Unioneagnostici razionalisti compulsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito dopo avere recuperato – a proprio uso e consumo, però, e dunque in modo parziale e sospetto – i dati sulla frequenza dell'Insegnamento dellacattolica nelle scuole statali italiane. Un'analisi parziale e fuorviante È facile dire che ci sono 1 milione e 164 mila studenti che dicono no e tirare fuori le percentuali di un teorico aumento. Un po' più serio sarebbe invece dire che aumentano nelle nostre scuole anche ragazze e ragazzi di altre religioni e magari (ma con loro è chiedere troppo.) citare anche quanti continuano a dire sì a questo insegnamento! E farlo, magari (ma anche qui siamo davvero oltre ogni ottimismo della ragione) senza tacciare, ad esempio, di “dato negativo” (leggiamo così dalle loro pagine) realtà come Enna, Napoli o la provincia di Andria-Barletta-Trani dove la percentuale dei no all'Irc è sotto il 3%! Perché se si dà l'accezione ‘negativo' a questo dato, vuol dire un'azione di disonestà intellettuale e di poca serietà.