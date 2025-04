Ecodibergamo.it - Atalanta, parte la missione Lazio: domenica torna Ederson

CALCIO. Dopo la sconfitta di Firenze martedì 1 aprile i nerazzurrino ad allenarsi in vista della cruciale sfida ai biancocelesti, il 6 aprile al Gewiss Stadium (alle 18). Rientrano in campo il brasiliano e in panchina Gasperini.