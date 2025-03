Calcionews24.com - Atalanta, occhio a non perdere il treno Champions League! Quanti punti ha perso la Dea? Il confronto rispetto all’andata

Leggi su Calcionews24.com

Il calo vertiginoso dell’che ora potrebbe anche compromettere la: quante cose sono cambiate d? Un calo non indifferente per i nerazzurri di Gian Piero Gasperini: da vicina a lottare per lo Scudetto a compromettere addirittura l’ingresso in Coppa dei Campioni.l’aveva 10di vantaggio sul Bologna, 9 dalla Juve .