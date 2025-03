Sport.quotidiano.net - Atalanta, Brescianini sprona la squadra: “Abbiamo otto finali da affrontare”

Bergamo, 31 marzo 2025 – “ancora, dobbiamo concentrarci partita per partita, mettendo in campo tutte le nostre energie". All’indomani della sconfitta di Firenze, che ha tolto l’dalla corsa per lo scudetto, a suonare la carica ai nerazzurri è il centrocampista lombardo Marco. Chelaa sintonizzarsi sull’ultimo obiettivo ancora da inseguire: la qualificazione alla prossima Champions. L’obiettivo primario stagionale. Diventato anche una sorta di obiettivo minimo per non vanificare quanto di buono, di buonissimo, fatto fino al 31 dicembre, con laa lungo prima in classifica in campionato e a lungo tra le primein Champions. Poi il calo netto da gennaio, le eliminazioni in Supercoppa Italiana, in Coppa Italia contro il Bologna in casa, quella dolorosa nei playoff di Champions contro il Bruges, e la frenata in campionato con appena 4 punti in sei gare casalinghe, fino al ko di Firenze.