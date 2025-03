Sportnews.eu - Aston Martin, il milionario Lawrence Stroll pianifica una strategia per risollevare le sorti del team

Alla terza gara nel mondiale di Formula 1, la scuderiaè in piena crisi, non si aspettava un inizio così disastroso: il piano di.Il mondiale di Formula 1 è iniziato da due gare e già sono emerse alcune interessanti dinamiche: la McLaren è l’auto da battere, la Red Bull resta in gioco grazie a Max Verstappen, cercando di tamponare le falle, la Ferrari sta vivendo un periodo di incertezze e deve ancora trovare la quadra, mentre Mercedes ha finalmente fatto il salto di qualità, grazie a una vettura affidabile e a due piloti in formissima.proprietario di(Sportnews.eu)Questi sonoleader della competizione, nelle retrovie, invece, quello che emerge dopo due Gran Premi è il clima teso del, alle prese con una profonda crisi.