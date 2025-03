Assoluti di Karate 2025 emozioni e medaglie al PalaPellicone di Ostia | tutti i risultati

Leggi su Ilfaroonline.it

– Dal 28 al 30 marzo si sono sfidati i più grandika d’Italia aldidiLido. In occasione dei Campionati Italiani di, con kata e kumite, in programma, sono state distribuite.Le Fiamme Oro hanno vinto entrambe le classifiche (gara maschile e femminile).Il racconto delle gare e le dichiarazioni – Fonte FIJLKAM/fijlkam.itSono starti assegnati i primi titoli individuali che sono andati a Pamela Bodei nei 68 kg kumite, Carlotta Montebello nei +68 kg kumite e Lorenzo Pietromarchi nei 75 kg kumite, mentre il titolo del kata maschile è stato conquistato da Alessio Ghinami.I titoli individuali in palio oggi sono andati a Erminia Perfetto nei 50 kg kumite, Francesca Cavallaro nei 61 kg kumite Emanuele Califano nei 60 kg kumite e Michele Martina negli 84 kg kumite, mentre il titolo del kata femminile è stato conquistato da Terryanna D’Onofrio.