Laprimapagina.it - Assistenza domiciliare integrata

L’rappresenta una soluzione fondamentale per garantire cure e supporto alle persone che, per motivi di salute, non possono recarsi in ospedale o presso strutture sanitarie. Si tratta di un servizio che permette ai pazienti di ricevere trattamenti sanitari, infermieristici e riabilitativi direttamente a casa, migliorando così la qualità della vita e riducendo il rischio di ospedalizzazione.Che cos’è l’?L’(ADI) è un servizio sanitario rivolto a persone con patologie croniche, disabilità o condizioni che rendono difficoltoso lo spostamento. Il principale obiettivo è fornire cure efficaci e personalizzate nel comfort della propria abitazione, evitando lunghe degenze ospedaliere.