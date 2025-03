Lanazione.it - Assemblea ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Firenze

Leggi su Lanazione.it

Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 25 Marzo 2025, ha deliberato di indire l’deicon il seguente ordine del giorno: Approvazione Bilancio Consuntivo 2024, Nota Integrativa e Relazioni; Varie ed eventuali. Il Bilancio Consuntivo 2024 sarà a disposizione deipresso la Segreteria’Ente dalle ore 9,00 alle ore 12,00 a decorrere dal giorno 26 Marzo 2025. Si avrà accesso ai documenti nel rispetto di quanto previsto sulla sicurezza. L'è convocata il giorno 22 Aprile 2025 alle ore 7,00 presso la sedeale’Ente in, viale Amendola 36, in prima convocazione; ove nella data del 22 Aprile 2025 non fosse raggiunto il numero legale - la metà più uno dei- l'sarà convocata, in seconda convocazione, il giorno 23 aprile 2025, alle ore 17,00 - presso la sedein Viale Amendola n.