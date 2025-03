Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows è il gioco più venduto in USA nella settimana del lancio

Ubisoft ha ricevuto un’altra buona notizia:è stato ilpiùnegli Stati Unitidel, dal 16 al 22 marzo 2025. La conferma arriva dall’analista Mat Piscatella e dai dati raccolti da Circana, che evidenziano come il nuovo capitolo della storica saga abbia conquistato la vetta delle vendite in appena tre giorni, essendo stato pubblicato il 20 marzo su PC, PS5 e Xbox Series XS.Secondo Piscatella,non solo ha dominato ladi, ma si è già posizionato tra i cinque giochi più venduti dell’anno in termini di incassi. Un risultato eccellente, considerando che solo Monster Hunter Wilds ha ottenuto incassi superioriprimadel 2025.Il successo dinon sorprende del tutto, vista la forte attesa da parte dei fan e le aspettative elevate per questa nuova avventura ambientata nel Giappone feudale.