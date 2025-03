Lanazione.it - Assalto ai portavalori, la pista sarda e i droni per prevenire nuove rapine

Livorno, 31 marzo 2025 – Prosegue la caccia al commando che venerdì scorso ha assaltato e rapinato due furgonisulla variante Aurelia, all’altezza di San Vincenzo. Quando l'eco dell'attacco è giunta a Giancarlo Dionisi, prefetto di Livorno da luglio e precedentemente per 18 mesi rappresentante del Governo a Nuoro, il ricordo è subito andato al suo passato in Barbagia. “Scene da guerriglia”. Camion e furgoni per bloccare il, poi l’Modus operandi e strategie investigative Le modalità operative dell'agguato, tipiche quasi da segnare un'impronta distintiva della criminalità, hanno riacceso in lui memorie precise. Le indagini, ora in pieno svolgimento e di grande complessità, sembrano delineare, attraverso immagini video e l'accento di alcuni membri del commando, unache conduce dritta all'Isola.