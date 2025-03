Aspetta la finale poi… Grande Fratello l’amica spiffera la confidenza di Shaila su Lorenzo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nei giorni scorsi,Gatta ha deciso di rimuovere tutti i post che la ritraevano insieme al fidanzatoSpolverato dai suoi profili social, un gesto che ha fatto nascere voci su una possibile crisi tra i due fidanzati, proprio a poche ore dalladelè ancora in gara per la vittoria insieme a Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma, Helena Prestes e una tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, al televoto questa sera. Non solo, in fan di, gli Shailenzo, queste stesse ore,ha condiviso su Instagram una storia con un’emoji di un cuore fasciato, un simbolo che molti fan hanno interpretato come un segno di dolore o difficoltà che la ragazza potrebbe stare affrontando.Nei giorni precedenti,Gatta aveva fatto una richiesta un po’ particolare alla produzione del: quella di riavere alcune t-shirt che aveva lasciato nella Casa, insieme al suo profumo.